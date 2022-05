Projeto LibertArte em parceria com CRAS Indígena realiza oficina e incentiva jovens por meio da Cultura

O artista e professor Henrique Silveira de Sousa, idealizador do projeto LibertArte, em parceria com o CRAS Indígena Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), está promovendo aulas de oficina de muralismo (grafitti e aerografia) para jovens entre 12 e 24 anos.

Segundo a coordenadora do CRAS Indígena, Marisa Gomes, por meio da proposta, os jovens pintaram as paredes do CRAS. “Essa parceria trouxe ânimo para os jovens que ganharam autonomia e ganho social. Esses projetos são de suma importância para a comunidade indígena, pois envolve os jovens em atividades e ainda profissionaliza”, acredita.

A primeira fase do Projeto LibertArte foi viabilizada pela Semc (Secretaria Municipal de Cultura), por meio da Lei Aldir Blanc. Nesta segunda fase, a parceria é entre o CRAS Indígena, o artista Henrique e o Projeto Ânimo, que foi parceiro na viabilização das tintas para as atividades.

“A ação é graças ao empenho do professor e artista que disponibiliza seu tempo para ensinar os jovens que participam da proposta”, afirma Marisa.