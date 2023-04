Premier League: Com show de De Bruyne, Manchester City vence Arsenal e se aproxima da liderança

Em um dia inspirado de Kevin De Bruyne, o Manchester City conquistou uma vitória chave sobre o Arsenal por 4 a 1 e se aproxima da liderança da Premier League. Segundo o Lance!., o meia balançou as redes duas vezes com passes decisivos de Haaland, mas também contribuiu com uma assistência para Stones. No fim, Holding descontou, mas o centroavante norueguês deixou sua marca para anotar seu 33º gol na competição.

A equipe de Pep Guardiola tem dois jogos a menos em relação ao Arsenal. Os Sky Blues encaram o West Ham em duelo válido pela 28ª rodada da Premier League, na quarta-feira (03/05), e o Brighton pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, no próximo dia 24 de maio.

Na etapa inicial, o Manchester City neutralizou o Arsenal e conquistou uma boa vantagem. Aos seis minutos, De Bruyne arrancou da intermediária, limpou a marcação de Gabriel Magalhães e bateu no cantinho para abrir o placar. Na sequência, Erling Haaland teve quatro grandes oportunidades, mas parou em três defesas espetaculares de Ramsdale, enquanto finalizou uma bola ao lado da trave. Mas aos 45 minutos, Stones recebeu cruzamento em cobrança de falta e cabeceou para o fundo dos redes na reta final.

Na segunda etapa, o Arsenal tentou atacar, mas apenas Xhaka ameaçou o gol de Ederson com uma batida da entrada da área na volta do intervalo para defesa tranquila do brasileiro. Na sequência, o Manchester City voltou a tomar as rédeas da partida e quase ampliou o placar com Haaland sendo acionado no campo ofensivo e saindo cara a cara com Ramsdale, mas o goleiro dos Gunners fez uma grande defesa com os pés.

No ataque seguinte, o centroavante serviu De Bruyne na área e o meia finalizou por debaixo das pernas de Holding para marcar o 3º gol de sua equipe. Aos 40 minutos, Holding aproveitou bela jogada de Trossard na área e bateu de primeira para estufar as redes. E no último lance da partida, Foden deixou Haaland na cara do gol e o camisa nove não desperdiçou a nova oportunidade e finalizou rasteiro para estufar as redes.

​Com o triunfo, o Manchester City chegou aos 73 pontos e se aproxima do Arsenal, mas tem dois jogos a menos em relação ao rival. Os Gunners seguem na liderança provisória com 75 pontos. No domingo, a equipe de Pep Guardiola visita o Fulham, enquanto os comandados de Mikel Arteta recebem o Chelsea na terça-feira.