Prefeitura organiza serviços de taxis e aplicativos na Expoagro

Motoristas terão pontos específicos para embarque, desembarque e espera de chamados

A 56ª edição da Expoagro, a maior feira do agronegócio do Mato Grosso do Sul, começa nesta sexta-feira (13) e até o dia 22 oferece atrações diversas como shows, gastronomia, ciclo de palestras e tecnologia para o campo. Mais de 80 expositores vão exibir seus produtos e negócios no Parque de Exposições João Humberto de Andrade no evento organizado pelo Sindicato Rural de Dourados.

Para facilitar o acesso e o retorno do público ao local e incentivar a campanha de que evitem dirigir após o consumo de bebida alcoólica ao voltar para casa, a Prefeitura de Dourados, através da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) regulamentou o serviço de taxi e carros de aplicativo no entorno do Parque de Exposições, para que o público tenha opções seguras e mantenha a máxima “se beber, não dirija”.

De acordo com a diretora-presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto, a organização foi feita em comum acordo com motoristas. “Fizemos uma reunião com o Sindicato dos Taxistas e Associação de Motoristas de Aplicativo para que houvesse uma decisão conjunta que contemplasse as duas categorias e cumprisse a legislação em vigor. O Sindicato Rural também fez parte dessa negociação para que houvesse espaço para todos e as pessoas possam utilizar esses meios de transporte”, explicou.

Pontos

Como acontece todos os anos, o ponto de taxi vai ficar próximo ao portão principal. Já o espeço direcionado aos motoristas de aplicativo fica na Alameda Valério Fabiano, depois do portão de pedra. O local terá sinalização permitindo que apenas carros com esse fim possam ficar estacionados, aguardando serem acionados via os respectivos aplicativos que os motoristas prestam serviço.

O ponto para embarque e desembarque será em frente ao Parque de Exposição, mas este espaço será apenas para esse fim, sendo proibido o estacionamento, sejam taxistas ou motoristas de aplicativo.

Para atender o público no primeiro fim de semana, Agetran e Viação Dourados vão disponibilizar horários especiais de ônibus, sem cobrança de tarifa, para que as pessoas possam chegar ao Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, nos dois dias em que a entrada será aberta ao público.

Transporte Público

Na abertura, nesta sexta, quatro ônibus sairão da Praça Antônio João às 19h, passando pela Praça do Cinquentenário. Cada veículo poderá levar até 80 pessoas, com total de 320 passageiros. O retorno será na madrugada de sábado (14), às 3h10, também com quatro ônibus. Nesta noite, o público poderá assistir gratuitamente o show “Brutos de Verdade”, com a dupla Jads & Jadson e João Carreiro.

No domingo (15), o horário de saída dos ônibus será às 15h, com retorno marcado para 21h. O trajeto será o mesmo, saindo da Praça Antônio João e passando pela Praça do Cinquentenário. Neste dia estão programados shows de Ana Castela e de Enzo Rabelo.