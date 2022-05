Por unanimidade, vereadores aprovam projeto para redução de tarifa do transporte coletivo

Com 19 votos favoráveis, os vereadores de Dourados aprovaram o Projeto de Lei nº 066/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a conceder subsídio temporário ao Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros na cidade, sob o regime de concessão do serviço público. O projeto foi aprovado em regime de urgência especial na 14ª Sessão Ordinária da Casa de Leis, realizada nesta segunda-feira (9).

A proposta já havia sido apresentada pela prefeitura, também sob regime de urgência especial, no dia 29 de abril, para apreciação dos parlamentares na 13ª Sessão do ano. No entanto, os vereadores entenderam por maioria a necessidade de uma melhor avaliação dos detalhes do projeto, como por exemplo, sobre o impacto financeiro ao município.

Houve um pedido de adiamento por uma sessão e o projeto foi aprovado com emendas, como a que estabelece vigência a partir do dia de publicação em Diário Oficial e não a partir do dia 1º de Maio, como propôs inicialmente o Executivo. Agora a medida segue para sanção do prefeito Alan Guedes (PP).

Também na 14ª Sessão, os vereadores rejeitaram o pedido de veto integral da prefeitura, em única discussão e votação, ao Projeto de Lei nº 026/2022, de autoria do vereador Rogério Yuri (PSDB), que institui a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo para bicicletas e motocicletas nas vias públicas equipadas com semáforos na cidade. Foi aprovado um pedido de vistas ao veto.

2ª discussão e votação

Em segunda discussão e votação na pauta da Ordem do Dia, os vereadores aprovaram quatro projetos que seguem para a sanção do prefeito. São eles:

– Projeto de Lei nº 040/2022, de autoria dos vereadores Márcio Pudim (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB), que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação periódica do cardápio da merenda escolar oferecida aos alunos da rede municipal de ensino;

– Projeto de Lei nº 051/2022, de autoria do vereador Laudir Munaretto (MDB), que institui e inclui no Calendário de Eventos do Município o mês ‘Abril Laranja’, dedicado a prevenção da crueldade contra os animais no âmbito do município;

– Projeto de Lei nº 056/2022, de autoria do vereador Rogério Yuri (PSDB), que institui e inclui no Calendário de Eventos do Município o Dia Municipal do Radioamador, a ser comemorado anualmente no dia 5 de novembro;

– Projeto de Lei nº 059/2022, de autoria do vereador Daniel Junior (Patriotas), que institui e inclui no Calendário de Eventos do Município o mês ‘Abril Marrom’, dedicado a prevenção e combate à cegueira;

Também na pauta do dia para segunda discussão e votação, o Projeto de Lei nº 027/2022, de autoria dos vereadores Infra-assinados, que veda em todo território do município a vacinação compulsória contra a Covid-19, garante a livre locomoção dos não vacinados, assim como proíbe sanções aos servidores e agentes públicos que se recusarem tomar a vacina, foi reprovado com 10 votos contrários, sete favoráveis e uma ausência.

1ª discussão e votação

Em primeira discussão e votação, foram quatro propostas aprovadas e que retornam na próxima sessão para uma nova apreciação dos vereadores. São elas:

– Projeto de Lei Complementar nº 011/2022, de autoria do vereador Márcio Pudim (PSDB), que altera dispositivos na Lei Complementar nº 071 de 29 de dezembro de 2019, que institui o Código Tributário Municipal de Dourados;

– Projeto de Lei Complementar nº 015/2022, de autoria da Mesa Diretora, que altera dispositivos na Lei Complementar nº 425 de 11 de fevereiro de 2022 e dá outras providências, que foi aprovado sob regime de urgência especial e, portanto, já entra em vigor a partir do momento da publicação em Diário Oficial;

– Projeto de Lei nº 062/2022, de autoria do vereador Rogério Yuri (PSDB), que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município, o Dia Municipal do Zootecnista, a ser comemorado anualmente no dia 13 de maio;

– Projeto de Lei nº 064/2022, de autoria do vereador Laudir Munaretto (MDB), que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município, a Semana do Mutirão do Emprego, a ser comemorada anualmente a partir do dia 1º de maio;

Ainda em primeira discussão e votação, foi retirado da Pauta de Ordem do Dia o Projeto de Lei Complementar nº 010/2022, de autoria dos vereadores Fábio Luis (Republicanos) e Laudir Munaretto (MDB), que altera dispositivo na Lei Complementar nº 383 de 13 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a outorga de concessão de exploração publicitária em mobiliário urbano e espaços em imóveis do patrimônio municipal, de forma não onerosa ao Poder Público concedente.

Única discussão e votação



Ainda na pauta da 14ª Sessão do ano, para única discussão e votação, os vereadores aprovaram um total de 23 projetos de Decretos Legislativos e um projeto de Resolução, são eles:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2022, de autoria do vereador Jânio Miguel (PTB), que concede Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Ruderson Azambuja Carneiro, em reconhecimento aos bons e relevantes serviços prestados ao agronegócio;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2022, de autoria dos vereadores infra-assinados, concede Diploma de Jubileu de Palha à Fundação Terceiro Milênio, alusivo aos 23 anos de fundação;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2022, de autoria do vereador Creusimar Barbosa (União Brasil), que concede Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Antônio Luiz Nogueira, em reconhecimento aos bons e relevantes serviços prestados ao agronegócio;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2022, de autoria da vereadora Daniela Hall (PSD), que concede Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Odon Ebenritter, em reconhecimento aos bons e relevantes serviços prestados ao agronegócio;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2022, de autoria do vereador Dr. Diogo Castilho (PSDB), que concede Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Newton Yomei Fujii, em reconhecimento aos bons e relevantes serviços prestados ao agronegócio;