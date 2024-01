Novo Hospital Cassems de Dourados fecha 1º mês de funcionamento com milhares de atendimentos

O Hospital Cassems de Dourados iniciou atendimento em 24 de novembro de 2023 e, no primeiro mês em atividade, realizou 33.147 exames, 4.051 atendimentos de urgência, 3.384 consultas ambulatoriais, 581 internações, 284 cirurgias e 132 internações em UTI.

Com mais de 13.500m² de área construída (a área antiga da Unidade Hospitalar contava com cerca de 4 mil metros quadrados), o hospital já demonstra seu impacto no atendimento aos mais de 49 mil beneficiários da Cassems da Região da Grande Dourados.

Um dos diferenciais da unidade hospitalar é a área da cardiologia que conta com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O Médico cardiologista, cirurgião cardiovascular e responsável técnico pela área de cardiologia do Hospital Cassems de Dourados Marcos Cantero, explica como é a UTI. “Ela se constitui de dez leitos exclusivos para os pacientes cardiovasculares, com leitos individuais, contam com que existe de mais moderno em termos de monitorização, hemodinâmica, assistência circulatória e assistência ventilatória, uma equipe técnica a altura da estrutura hospitalar e conta com assistência cardiológica 24h”.

Além disso, a unidade hospitalar da Grande Dourados é a única de alta complexidade e que possui todos os métodos investigativos cardiológicos tais como: eletrocardiograma, ecocardiograma, entre outros.

“Também possui a angiotomografia coronariana, angiotomografia de aorta que é um exame específico para ver a aterosclerose de vasos, dos vasos arteriais, também conta com ressonância nuclear magnética capaz de detectar as doenças funcionais mais difíceis de ser detectadas por outros métodos, além da hemodinâmica que permite o estudo invasivo do coração e de todo o aparelho cardiovascular essa parte diagnóstica”, acrescenta o médico cardiologista.

Quanto à parte terapêutica, o espaço está apto a fazer todos os procedimentos, desde os mais simples, como a instalação de um cateter profundo, cateter de longa permanência para o uso de quimioterápicos, até os procedimentos mais invasivos, como o implante de válvulas, transcateter, oclusores de doenças congênitas, cirurgia aberta de revascularização de miocárdio, troca valvular, cirurgia de aneurisma de aorta de secção aórtica. Todos os procedimentos de estimulação cardíaca artificial, implante de marcapasso, cardíaco desfibrilador, marcapasso ressincronizador cardíaco”.

Como diferencial do Hospital Cassems de Dourados, ele cita a rápida resposta ao tratamento do paciente, “com a integração total com o pronto-atendimento daquelas doenças que são responsáveis pela maior morbimortalidade mundial que é o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico. Esses pacientes podem ser prontamente atendidos, diagnosticados e tratados, isso acho que é o grande diferencial”.

Na última semana de dezembro, os médicos Marcos Cantero, cirurgião cardíaco, Alessandro Pina, hemodinamicista, Cleide Trivellato, anestesista, e Said Assaf Neto, cardiologista intervencionista especialista em implante transcateter de válvula aórtica, uniram esforços para o bem-estar de um paciente de 68 anos.

Diante da doença da válvula aórtica e episódios de síncope, a equipe realizou o implante de prótese aórtica transcateter via femoral, trans endoprótese, sob sedação leve e anestesia local. Um feito minimamente invasivo, sem incisões, proporcionando uma recuperação rápida.

Estrutura – O Novo Hospital Cassems de Dourados conta 163 leitos, distribuídos entre 30 leitos de UTIs, 49 leitos de Clínica Médica, 44 leitos de Clínica Cirúrgica, 20 leitos de Oncologia, 10 leitos de Pediatria e 10 leitos de Day Clinic. Além de 7 salas cirúrgicas, Pronto-Atendimento, Centros de Diagnóstico, Infusão e Hemodiálise e conta com mais de 18 especialidades médicas.

Entre os serviços disponibilizados pela Cassems na unidade hospitalar está a Rede Amo Cassems. Uma linha de atendimento ao paciente que luta contra o câncer que oferece uma estrutura completa e atendimento humanizado, com profissionais da área altamente capacitados, realizado por uma equipe multidisciplinar e tecnologia de ponta para o diagnóstico, tratamento e prevenção de todos os tipos de câncer. A unidade hospitalar conta com novos ambientes, 2 leitos e uma sala com 6 poltronas, projetados para pacientes em tratamento oncológico realizarem os atendimentos de forma humanizada.

A unidade hospitalar fica localizada na Rua Oliveira Marques, 2771 – Jardim Central. Para mais informações sobre consultas e agendamentos: (67) 3410-0014.