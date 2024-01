Novas pontes do Parque do Lago serão de material ecologicamente correto e durável

Obra de substituição começou e deve ser concluída até julho, sem prejudicar a utilização do espaço pelo público

O Parque Antenor Martins, na entrada do Jardim Flórida, vai ganhar novas pontes, mais seguras e com material ecologicamente correto e mais durável. A Prefeitura de Dourados, através da Semop (Secretaria Municipal de Obras Públicas), começou a substituição das seis pontes de madeira, já degradadas pelo tempo, distribuídas em toda a área do conhecido Parque do Lago.

O prefeito Alan Guedes assinou a autorização para o serviço no último dia 15 de janeiro e a previsão de conclusão é de seis meses. As pontes terão guarda-corpo com corrimão, obedecendo às normas de segurança e acessibilidade.

“Cuidar dos parques e praças tem sido um trabalho incansável e diário. Sabemos da importância desses locais para as famílias e temos empregado esforços para que esses espaços públicos fiquem cada dia mais bonitos e bem cuidados, tanto na área urbana quanto nos distritos”, disse o prefeito.

De acordo com o projeto de reforma dessas pontes, serão substituídas primeiro as duas menores, de oito metros, e depois outras quatro de 12 metros. As novas pontes terão estrutura metálica e o piso formado por madeira plástica, material de alta durabilidade, sem necessidade de manutenção constante e resistente às intempéries do tempo.

A obra está sendo acompanhada pela arquiteta Giselle Cazarim, da Semop, e, segundo ela, a utilização do parque pelo público não sofrerá prejuízo durante a execução. “Vamos fazer por etapas para não atrapalhar o uso do parque pela população. Começamos pelas duas pontes menores, na sequência as quatro maiores, duas de cada vez”.

Giselle explica que a opção pela madeira plástica se dá por uma série de fatores. “Estamos utilizando esse tipo de material em nossos projetos por ser ecologicamente correto e, mesmo sem precisar de manutenção, tem durabilidade média de mais de 50 anos”, conclui.