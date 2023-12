Mulheres do Projeto Amor se conectam em receitas afetivas e produzem e-book

As receitas foram feitas por elas e por acadêmicos e docentes de Fisioterapia e Nutrição da UNIGRAN

Desde 2018, mulheres que passam ou já passaram pelo tratamento do câncer de mama se reúnem semanalmente na UNIGRAN para buscar aconchego entre histórias, surgindo o ‘Projeto Amor’. Mas, desta vez, além de trazer conforto umas às outras, elas decidiram lançar um e-book com receitas afetivas, que lembram a infância e períodos importantes de suas vidas.

A professora do curso de Fisioterapia e idealizadora do projeto, Simone Nihues, lembrou que o projeto surgiu para apoiar as mulheres que passam pela situação do câncer de mama, mas de uma forma humanizada. “O projeto surgiu há seis anos da necessidade de prestarmos uma assistência humanizada para essas pacientes, unindo a assistência em saúde e a arte, para que elas pudessem verbalizar o que elas sentem por meio da leitura”, comentou.

A professora de Nutrição, Thalyta Muniz, apontou que a ideia do E-book surgiu depois que a Simone a convidou para participar do projeto e ela começou a buscar como poderia somar na vida das pacientes.

“Eu pensei de que maneira a Nutrição poderia contribuir com esse projeto tão bonito, então me veio a ideia de fazer esse e-book, porque eu não queria somente receitas, eu queria algo a mais. Eu queria que elas pudessem compartilhar comigo essas receitas que trazem uma memória afetiva, uma lembrança da mãe, do pai, de um almoço de domingo em família. E é isso que este livro remete”, revelou.

“Escolhemos as receitas afetivas porque essas trazem à memória boas lembranças para essas pacientes, então elas trouxeram receitas que ou os pais faziam para elas, ou que elas faziam para os filhos, ou até receitas que em algum momento trouxeram algum conforto para elas”, completou Simone.

São mais de 15 receitas e, sua maioria, escritas pelas pacientes. Durante o 2º semestre de 2023, elas se reuniram semanalmente para apresentarem os pratos, juntos com acadêmicos e docentes, partilharem da mesa, através das histórias por traz de cada ingrediente.

Sueli Azambuja Martins foi a autora da receita de bolo de milho. Ela amou participar da experiência, principalmente por trazer a público estas histórias. “Escolhi o bolo de milho porque me remete a minha infância, já que toda a minha vida eu gostei muito de receitas com milho. E, durante um momento que eu estava bem mal, por conta da quimioterapia, me lembrei desta receita, porque eu não conseguia me alimentar direito. Então minha filha fez para mim e, graças a Deus, eu comecei a comer. Por isso escolhi esta receita, porque, além de lembrar da minha infância, me ajudou em um momento que eu precisava”, explicou.

Além de poder reviver estes momentos de infância e superação, Sueli destacou a amizade que construiu no Projeto Amor e a importância de partilhar estas receitas com elas. “Para mim foi maravilhoso, porque, além de lembrar da infância, eram momentos de amor com a família, foi um momento de partilhar com as minhas amigas, porque nós fizemos várias amigas no projeto, então para mim foi sensacional, me senti acolhida com o Projeto Amor. Amei participar e espero continuar participando ainda mais, porque me ajudou muito o acolhimento da Simone, da Thalyta e de todos os alunos. Para mim se tornou tipo uma família”, completou.

Para baixar o e-book acesse abrir.link/ILufc.

Projeto Amor

O Projeto Amor é para mulheres que estão em tratamento oncológico ou já curadas. Ele é gratuito e acontece semanalmente, às sextas-feiras.

Para mais informações, procure a recepção da Clínica de Fisioterapia da UNIGRAN ou pelos telefones (67) 3411-4163 ou (67) 9 9274-0654.