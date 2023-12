Matu Miranda, único cantor do MS na última edição do The Voice Brasil, faz show em Campo Grande

Entre o intervalo das gravações do programa, cantor e compositor chega a Campo Grande para fazer shows com entradas gratuitas

Matu Miranda ainda está gravando as etapas finais do reality show musical, mas consegue um intervalo para retornar à sua cidade natal, Campo Grande, onde realiza, nos próximos dias, dois shows gratuitos na cidade morena. O primeiro, será no próximo sábado, dia 9/12, no átrio do espaço Sesc Cultura, na avenida Afonso Pena, 2270, no centro da cidade. A apresentação está marcada para 18h30, entrada franca.

Nesse show, Matu Miranda apresenta uma proposta intimista, voz e violão, onde será possível contemplar o trabalho do artista. “Vai ser uma alegria reencontrar amigos e conhecer pessoas novas”, afirma ele ao falar do evento em vídeo nas redes sociais. Além de canções autorais, seu repertório inclui grandes títulos da música popular brasileira e homenagens a vários artistas que representam o gênero musical. Esse será seu primeiro show desde a performance no The Voice Brasil, onde, emocionou o público ao som de “Lambada de Serpente”, de Djavan, e virou as cadeiras de Iza, Lulu Santos e Carlinhos Brown. Todos teceram muitos elogios ao artista, inclusive seu conterrâneo, Michel Teló.

Já o segundo show na capital, será na Cidade do Natal, na avenida Afonso Pena, no próximo dia 16/12, sábado, também com entrada franca.

Conhecido por ser um jovem artista a trilhar o caminho da MPB, suas canções também agregam influências do instrumental brasileiro, jazz, soul e pop, marcadas por um espírito itinerante que reflete seu estilo de vida nômade. Nascido em Campo Grande (MS), Matu Miranda residiu em diversos estados do país, do Mato Grosso do Sul ao Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Ao longo de sua carreira, aqui no Estado, o músico já fez parcerias com referências artísticas como Paulinho Simões, Guilherme Rondon e Gilson Espindola. Também tem uma carreira marcada pelo reconhecimento e colaboração de grandes mestres da arte como Gilberto Gil, Lenine, Roberto Menescal, Margareth Menezes, Arismar do Espírito Santo, entre outros. Em 2021, compôs com Orlando Morais um verdadeiro hino que fala das belezas naturais de Mato Grosso do Sul.

Com o show ‘Matutando’, que traz músicas autorais e de outros compositores, Matu já se apresentou em diferentes estados e em diversos festivais como o Festival de Inverno de Bonito (MS), Choro Jazz Jericoacoara (CE) e Jazz & Blues Guaramiranga (CE). Em parceria com Giuliano Eriston, vencedor do The Voice Brasil 2021, lançou, em 2020, pelo selo YB de São Paulo, o single e videoclipe de PENSAVENTO, música de sua autoria.