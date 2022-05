Laudir solicita roçada, tapa-buracos, instalação de placas e redutores de velocidade em Dourados

Na 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Dourados, realizada nesta segunda-feira (18), o vereador Laudir Munaretto (MDB) apresentou indicações para roçada, tapa-buracos, instalação de placas e redutores de velocidade.

A roçada de matagais foi solicitada para o pátio do antigo prédio da Força Tática, no Residencial Izidro Pedroso. O imóvel stá localizado próximo a um Ceim (Centro de Educação Infantil Municipal), Posto de Saúde e escola, portando, há uma grande circulação de pessoas na região.

Ainda na sessão foi solicitada a realização de estudos técnicos e posterior implantação de placas de proibido estacionar na Rua Fernando Ferrari em, frente à Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, localizada no Parque das Nações 1º Plano.

Pais e professores, relatam que os veículos ficam estacionados em frente à escola nos dois lados da pista, causando transtornos e pequenos acidentes, principalmente nos horários de entrada e saída de alunos na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves.

Também foi apresentada uma indicação para a realização de tapa-buracos na Rua Manoel Rasselem, entre as Ruas Hayel Bom Faker e Projetada 11, no BNH 4º Plano, visto que o asfalto neste trecho da via está em péssimas condições, sendo necessário o serviço de tapa-buracos.

Além disso, o vereador requereu a realização de estudos técnicos e posterior implantação de três redutores de velocidades e/ou passarelas elevadas, na Avenida Presidente Vargas, no trecho que compreende o Residencial Ecoville e o Jardim Europa.

As lombadas eletrônicas da Avenida Presidente Vargas foram desativadas, porém, não foram substituídas por outros redutores e/ou passarelas para inibir o excesso de velocidade, visto que há escolas na região e é necessário garantir a segurança dos que transitam pelo local.

“Populares têm nos procurado constantemente para apresentar demandas do nosso município, com pedidos desde roçadas até instalação de sinalização. Estamos fazendo os encaminhamentos necessários para buscar atender as solicitações”, enfatizou o vereador Laudir.

Os documentos foram encaminhados ao prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça, ao secretário de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha Lima, ao secretário de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz Salgado Junior, a Diretora da Agetran, Mariana de Souza Neto e ao secretário de Obras, Luis Gustavo Casarin.