Ishy diz que prefeitura deve agir com emergência para garantir moradia popular

Vereador enxerga necessidade diante da fome e de milhões em situação de desemprego

O vereador Elias Ishy (PT) requereu à prefeitura informações sobre os Programas e as principais ações definidas pela Agehab (Agência de Habitação Popular) quanto à política habitacional e interesse social de Dourados. Ele quer saber, por exemplo, qual o número atual de cadastrados no sistema municipal aguardando por uma moradia.

Ishy afirma que há urgência nas ações, ainda mais diante da crise em que passa o país, principalmente com o corte de 75% dos recursos no orçamento federal para a habitação. Em maio de 2021, inclusive, o parlamentar já havia apresentado preocupação com o tema para a atual gestão.

Segundo a Campanha Nacional Despejo Zero, o contexto de déficit habitacional foi agravado pela pandemia, com números alarmantes de famílias sendo despejadas no país. Foram 27 mil nos últimos dois anos, um aumento de 333%. A situação é ainda mais crítica quando se trata de mulheres, chefes de família, que sofrem com rebaixamento salarial e perda de emprego. “O que aumentou foi o desemprego e a miséria”, lembra o vereador.

Ishy solicita à administração elencar os projetos habitacionais executados e cadastrados pelo Governo Federal, portanto, entre janeiro de 2019 a dezembro de 2022 e indaga ainda informações sobre os Programas Lotes Humanizados e Urbanizados. Ele quer verificar quantas famílias já foram beneficiadas, se todos os lotes anunciados já foram entregues e se há previsão de novos beneficiários.

“Pensar na moradia é alinhar a saúde, a educação, ao lazer dessas famílias. Devem ter planejamento para atender a situação atual do país e para que os novos bairros não fiquem desassistidos, com postos, escolas, parques, entre outros”, afirma. O parlamentar pede que a prefeitura encaminhe o cronograma com a previsão para construção de novos conjuntos residenciais no município, caso existente.

A secretaria de governo respondeu aos questionamentos informando que, devido a mudança da sede, necessitavam de um prazo maior para responder ao vereador. “O parlamentar aguarda a resposta para dar publicidade e reforça o alerta: “é uma medida urgente em que o Município deve agir, garantindo o direito constitucional, ainda mais diante da crise, com pessoas passando fome e com milhões em situação de desemprego, o que deixa a população ainda mais vulnerável”.