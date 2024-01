Homem com mandado de prisão em aberto é preso pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações Fronteira) prenderam nesta quarta-feira (10), em Maracaju, um homem de 37 anos de idade que estava com um mandado de prisão em aberto.

Os militares faziam bloqueio na BR-267, zona rural do município, quando abordaram um veículo GM Tracker. Durante checagem à documentação dos ocupantes constatou-se um mandado de prisão em aberto em desfavor do homem que seguia como passageiro.

O autor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.