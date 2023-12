Governo de MS e Marinha selam cooperação para operações de evacuação aeromédicas em helicópteros

O Governo de Mato Grosso do Sul e a Marinha do Brasil fecharam mais uma cooperação entre as instituições ao assinarem termo na sexta-feira (22) para a realização de operações de evacuação aeromédicas. O acordo foi fechado diretamente entre Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o Comando do 6° Distrito Naval, sediado em Ladário.

A parceria visa mitigar custos com o fornecimento pelo Governo do Estado de 7,5 mil litros de querosene de aviação in natura para aeronaves do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste. Tais equipamentos dão apoio em ações coordenadas pela Sejusp.

Conforme o termo de cooperação assinado pelo governador Eduardo Riedel, pelo secretário estadual de Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e o vice-almirante Iunis Távara Said, comandante do 6º Distrito Naval, o limite para cada atendimento é de 100 milhas náuticas.

Além disso, anualmente será apresentado o quantitativo de operações de evacuação aeromédicas realizadas, o dispêndio de horas de voo e o custo total calculado com base no valor da hora de voo logística vigente. A cooperação não envolve transferência de recursos financeiros.