Governador realiza última reunião com Eduardo Riedel: “Tratamos de projetos relevantes para o Estado”

Faltando dois dias para troca de faixa, o governador Reinaldo Azambuja fez sua última reunião de trabalho em seu gabinete com o governador eleito, Eduardo Riedel. Ele destacou que foram discutidos assuntos importantes para o futuro do Estado, em diferentes setores como infraestrutura, saúde e educação.

“Estou aqui com o governador eleito, no último dia útil do nosso mandato. Estamos despachando assuntos importantes para Mato Grosso do Sul, sobre algumas obras, programas de saúde, segurança, educação e desenvolvimento. Trocamos muitas ideias e a partir de segunda-feira (2) o Eduardo (Riedel) é que assume aqui e tenho certeza que ele fará um brilhante trabalho”, afirmou o governador.

Reinaldo Azambuja ainda destacou que entrega um Governo com suas obrigações cumpridas, tendo obras em andamento, que possuem seus recursos garantidos. “Hoje é a última reunião de trabalho e nada melhor do que ser com o governador eleito, tratando de projetos relevantes para Mato Grosso do Sul”.

Eduardo Riedel ressaltou que se trata de um “momento especial”, já que fez parte desta gestão que está na reta final. “Passa um filme na nossa cabeça, foram quase oito anos aqui nesta Governadoria construindo este Mato Grosso do Sul, que é o legado que será deixado pelo governador (Reinaldo Azambuja) para nosso Estado”.

Ele ponderou que a partir de segunda-feira (2) assume esta responsabilidade, com a consciência tranquila sobre os rumos do Estado. “Vamos assumir um Estado que está em boas condições de investimento, com políticas públicas bem desenhadas e com o rumo certo em todas as áreas, que se desenvolve graças ao trabalho deste time liderado pelo governador Reinaldo (Azambuja). Fico muito grato pela oportunidade”.