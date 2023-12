Fiems irá apoiar elaboração de plano diretor de Bonito. Reunião nesse sentido foi realizada nesta segunda-feira (18/11), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), entre o chefe de gabinete da presidência da instituição e o prefeito da cidade turística, Josmail Rodrigues.

Segundo Robson Del Casale, essa é uma determinação do presidente da Fiems, Sérgio Longen. “É importante que a gente participe dessa discussão, porque a Fiems e todo o setor produtivo do Estado se sentem na obrigação de preservar o município de Bonito e seus rios, que são referências no mundo todo.

De acordo com o chefe de gabinete da Fiems, a partir de agora, a Federação das Indústrias faz parte grupo de trabalho que vai elaborar o plano diretor, bem com realizar estudos sobre a Bacia do Rio Formoso.

“Nós vamos aí colocar toda a nossa energia para que a gente consiga, o quanto antes, aprovar esse projeto do Plano Diretor, para que consiga criar esse cinturão de preservação tanto nascentes quanto na foz de todos os rios que são os atrativos turísticos da cidade”, finalizou Del Casale.