Festival da Carne do MS leva a Jardim a melhor experiência gastronômica para quem adora churrasco

Com presença de assadores renomados, evento é gratuito e acontece entre os dias 28 e 30 de abril, no Parque de Exposições

Após o sucesso da edição de Campo Grande, realizada em outubro de 2021, o Festival da Carne de MS adota o formato Itinerante, levando o melhor evento do segmento gastronômico do Estado para Jardim (MS), entre os dias 28 e 30 de abril de 2022, durante a ExpoJardim.

Com assadores renomados e todo sabor que faz do churrasco sul-mato-grossense um dos destaques da gastronomia nacional, o Festival da Carne promove uma verdadeira experiência gastronômica aos apreciadores de bons cortes e temperos.

De acordo com a organizadora do evento, a consultora de Marketing Marcia Marinho, a história e a cultura do Estado estão atrelados aos costumes gastronômicos e a carne, sem dúvida é um dos grandes destaques da culinária de Mato Grosso do Sul, tanto que a primeira edição do Festival da Carne, em Campo Grande, marcou não apenas a retomada dos eventos deste setor, quanto chancelou Mato Grosso do Sul como um Estado que aprecia e valoriza o churrasco. “Além da qualidade da carne, MS se destaca pela paixão pelo churrasco. O prato, oriundo da cultura gaúcha, ganhou características próprias, devido à miscigenação e mistura de sabores e temperos, se tornando referência gastronômica de nosso Estado. Reunindo mais de 6 mil pessoas em sua primeira edição, o Festival da Carne comprovou nossa tradição e paixão pelo churrasco e agora vamos iniciar essa nova fase, levando o evento a todo o Estado”, afirma Marcia.

Churrasco para todos os gostos – Profissionalismo, valorização da cultura local e fomento ao desenvolvimento econômico. Estas são algumas das características do evento, que levará até Jardim, renomados assadores, como Ale Ciasca, Jamil Siqueira, Teo Luis e Alemão BBQ.

No espaço serão montadas quatro estações, sendo uma de chão, outra de burguer, uma de cortes nobres traseiros e outra de cortes nobres dianteiros, com seus respectivos acompanhamentos.

“O que queremos mostrar é que não há regra para o churrasco. Seja sua churrasqueira, uma parrilla ou de latão, o importante é você apreciar a carne. Durante o Festival da Carne, vamos tirar dúvidas e acima de tudo, desmistificar o preparo da carne, seja o tipo de tempero, sal ou acompanhamento. Além de apreciar deliciosos churrascos, o público poderá aprender como preparar em casa”, relata o assador Ale Ciasca.

Já o assador Jamil Siqueira, explica que além de fortalecer a gastronomia regional, o evento preza pela valorização da produção pecuária local, incentivando o consumo da carne sul-mato-grossense. “O Festival da Carne é muito importante para valorização da cultura e gastronomia regionais, mas acima de tudo, torna acessível ao público, o contato com novas possibilidades de preparo e cortes da nossa carne, que conta com alto padrão de qualidade, podendo ser explorada em qualquer lugar do mundo”, avalia o assador, que destaca ainda que todos os pratos servidos durante o evento, contarão com um tempero especial. “Tudo será preparado com muito amor e acima de tudo, preservando a cultura sul-mato-grossense”, finaliza.

Harmonização – Para quem pensa que churrasco combina apenas com cerveja, se engana e para detalhar como harmonizar a carne com outras bebidas, a 067 Vinhos também estará presente no evento, comprovando que tão democrático quanto o churrasco entre amigos e familiares é sua combinação com bebidas saborosas. Mas para quem não abre mão de uma cerveja gelada para acompanhar o churrasco, a Cervejaria Louvada levará uma Kombi com várias torneiras de Chopp artesanal, tornando a experiência ainda mais completa.

A primeira edição itinerante do Festival da Carne de MS acontece de 28 a 30 de abril de 2022, com entrada gratuita, no Parque de Exposições de Jardim, das 18h às 22h, nos dias 28 e 29 e das 10h às 22h no dia 30.

O evento é realizado pela Saborise, com co-realização da Prefeitura Municipal de Jardim e Sindicato Rural de Jardim. A iniciativa conta ainda com apoio do frigorífico Brasil Global e parceria da Poró Food, Empório La Parrilla, Cervejaria Louvada e 067 Vinhos.

Mais informações: (67) 99640-1249.