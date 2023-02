Escola que homenageou Dourados vence prêmio Esplendor do Samba em Corumbá

A premiação, promovida pelo jornal Diário Corumbaense, está em sua 13ª edição

Com o samba enredo ‘Dourados, portal do Mercosul. A cidade que é só felicidade’, a Unidos da Major Gama ganhou o XIII Prêmio Esplendor do Samba, como Melhor Escola de Samba do Carnaval de Corumbá.

A premiação, promovida pelo jornal Diário Corumbaense, chegou este ano à 13ª edição. A escola também recebeu a placa dourada nas categorias: Mestre-sala, Fantasia e Alegorias e Comissão de Frente. O presidente da Escola, Salim Ribeiro, agradeceu pelo reconhecimento. “Obrigado pela confiança no nosso projeto, homenageando a grande cidade de Dourados, obrigado ao prefeito Alan Guedes, pela confiança. Obrigado, escola do povo”.

Nas 20 alas de seu desfile, a Unidos da Major Gama trouxe 800 componentes para compor o enredo. O prefeito, Alan Guedes, também comemorou o feito. “Quero agradecer muito a diretoria da escola e ao prefeito Marcelo Iunes pelo convite e oportunidade de contar a história da nossa cidade no maior carnaval do Centro Oeste brasileiro”, destacou.

A escola contou a história de Dourados, que começou bem antes da criação do município. O povoado começou a surgir em 1870 após a Guerra do Paraguai. A região era habitada pelas tribos Terena, Guarani e Kaiowá, que hoje formam a maior reserva urbana do país.

Além de mostrar os pontos principais da cidade, a Major Gama retratou festas tradicionais, Japão Fest, Festa Junina, Festa do Peixe, Dourados Brilha e o Sol Fest, que é uma festa nordestina. Também teve o Tereré, e todo potencial nas áreas de agroindústria, eventos, comércio, passeios, parques e artesanatos. O desfile foi encerrado com a representação da Expoagro, maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul.

Esplendor do Samba

O Esplendor é uma visão diferente do grande espetáculo. A formatação da premiação não segue critérios técnicos, isso é responsabilidade do júri oficial. O prêmio avalia o que é apresentado na avenida, com garra, alegria e empenho em fazer o melhor. A opinião dos profissionais da imprensa convidados pelo Diário Corumbaense, do comitê do jornal e do internauta, contribui para o objetivo da premiação que é reconhecer os personagens dessa grande festa.

Os quesitos avaliados são: Comissão de Frente; Samba-enredo; Fantasias e Alegorias; Harmonia e Evolução, Mestre-sala; Porta-bandeira; Intérprete; Ala das Baianas; Bateria; Enredo; Rainha da Bateria e Melhor Escola de Samba.