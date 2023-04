Empresários da indústria plástica de MS participam de feira internacional em SP

Uma missão empresarial sul-mato-grossense participou em São Paulo (SP), entre os dias 27 e 31 de março, da Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico, evento que apresenta os mais recentes avanços tecnológicos e as principais tendências globais dos segmentos que envolvem a cadeia produtiva do plástico. O grupo foi formado por 11 empresários ligados ao Sindicato das Indústrias de Plásticos e Petroquímicas de Mato Grosso do Sul (Sindiplast-MS).

Segundo o presidente do Sindiplast-MS, Fabrício Dourado Berton, o evento serviu para os empresários sul-mato-grossenses estarem em sintonia com o que há de mais atual no segmento. “Tivemos a oportunidade de conhecer novos maquinários com tecnologia avançada, e também as novas tendências de mercado, em especial nas áreas de reciclagem e logística reversa. Durante a feira, nossos empresários ainda participaram de discussões sobre os principais desafios do setor, como a escassez e o alto custo de matérias primas”, disse.

A feira recebeu cerca de 51 mil visitantes e contou com 800 marcas expositoras, que apresentaram tecnologias inovadoras e os principais lançamentos destinados aos transformadores do plástico, construção civil, alimentos e bebidas, automóveis, perfumaria, higiene e limpeza, entre outros.

Berton ressaltou a importância da participação do empresariado nas ações desenvolvidas pelo Sindiplast-MS. “Ao longo de 2022 vamos promover mais seminários e visitas a feiras. Nossa atuação tem o foco de engajar o empresário para buscar parcerias e explorar novos mercados. Com isso, esperamos contribuir para o crescimento desse setor que tanto contribui para a geração de riquezas ao nosso Estado”, concluiu Berton.