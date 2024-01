Em Dourados, reforço na sinalização de áreas escolares é fruto de parceria com o Detran-MS

Por um trânsito mais seguro, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) atua junto aos municípios de Mato Grosso do Sul para melhorar a sinalização viária. A parceria com Dourados, permitiu a sinalização de pontos estratégicos, incluindo vias próximas a áreas escolares.

Entre as vias que agora estão melhor sinalizadas estão as avenidas Alcides José de Macedo e Marcelino Pires, além das ruas, Ponta Porã, Monte Alegre, Fernando Ferrari e Ciro Mello, que possui duas escolas públicas nas proximidades.

Os cruzamentos que receberam semáforos são: Natal com a Fernando Ferrari, Cuiabá e Eulália Pires, Cuiabá e General Osório, Bela Vista e Itamarati, Iguassu e Presidente Vargas, e o cruzamento das ruas Toshinobu Katayama com a Oliveira Marques.

A cidade recebeu 16,7 mil m2 de sinalização horizontal, 1.840 unidades de sinalização vertical, 20 unidades de placas indicativas, além de 2 travessias elevadas de pedestres e 7 cruzamentos semaforizados.

A diretora-presidente da Agetran de Dourados, Mariana Souza Neto, afirmou que essa atuação conjunta reforça a sinalização do município. “O trabalho foi muito importante para a segurança viária no município. Pudemos renovar a sinalização de muitos cruzamentos com as placas de parada obrigatória, assim como a sinalização em algumas áreas escolares, estaduais, municipais e particulares”, destacou a diretora-presidente da Agetran de Dourados, Mariana Souza Neto.

“O Detran vem dando todo suporte nessa questão da sinalização. A gente sabe que de acordo com o art. 24 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) a sinalização é municipalizada então o município tem autonomia. No entanto, o Detran dá todo suporte técnico, todo apoio não só financeiro, mas na questão de projetos, execução e acompanhamento dessas obras”, explica a Diretora de Engenharia, Maria Moura.

Nesta parceria, o Detran entrou com o suporte técnico e financeiro no valor de R$ 5,9 milhões, enquanto a Agetran atuou na definição de locais e acompanhamento da instalação de toda sinalização viária.

Balanço

No ano passado, 16 municípios foram contemplados com sinalização viária. Para 2024 está previsto o lançamento do maior pacote de investimento em sinalização viária já realizado em Mato Grosso do Sul que irá contemplar mais de 20 municípios.