Em baixa, Artur desperta interesse de clube russo e pode deixar o Palmeiras

Atacante atraiu interesse do russo Zenit, que já negocia a contratação

Contratado como grande reforço para a temporada, Artur está em baixa e pode deixar o Palmeiras. Segundo a Gazeta Esportiva, o atacante atraiu o interesse do russo Zenit, que já negocia a contratação com o clube brasileiro. A informação foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola.

Artur tem contrato até dezembro de 2027. Após um início animador, o atacante caiu de forma significativa desde a lesão do companheiro Dudu. De volta ao Palmeiras depois de se destacar com a camisa do Red Bull Bragantino, Artur foi escalado em 39 partidas (27 pelo Campeonato Brasileiro e 12 pela Copa Libertadores), com um total de 10 gols marcados, metade em cada torneio.

Nas últimas partidas, ofuscado por nomes como Endrick e Breno Lopes, Artur vem sendo reserva. Em tratativas como Zenit pelo atacante, o Palmeiras receberia um valor superior a 8 milhões de euros, quantia desembolsada para tirar o atacante do Bragantino.

A quatro partidas do final do Brasileirão, o Palmeiras lidera o torneio com 62 pontos, três a mais que o Botafogo, que tem uma partida a menos. Às 18h30 (de Brasília) deste domingo, pela 35ª rodada, o time alviverde entra em campo para encarar o Fortaleza, no Castelão.