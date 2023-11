Edevaldo Mattoso Barbosa pede melhorias na sinalização do trânsito no São Domingos

O Vereador desta Casa de Leis, na forma regimental indica que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Eduardo Esgaib Campos- Prefeito Municipal de Ponta Porã, com cópia ao Excelentíssimo Senhor André Messias Manosso – Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando a realização de pintura no redutor de velocidade tais como, faixa elevada em frente ao Ceinf Joana Ferreira Franco Barrios, situada à rua Olintho Cardinal, no bairro São Domingos.

A referida indicação visa a importância da pintura sobre a faixa elevada para garantir a segurança das crianças, pais e professores que utilizam a mesma para a travessia, tendo em vista um intenso tráfego de veículos e assim para garantir a segurança de todos até mesmo para os motoristas que acabam não enxergando a faixa elevada pela falta da pintura, podendo ocasionar acidentes de trânsito no local. Nosso objetivo e oferecer segurança, acessibilidade e visibilidade na travessia. Assim, este Vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível.

Limpeza no Universitário

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa também apresentou indicação, solicitando limpeza na rua Coronel Orlando Sapucaia travessa com a rua Vicente Azambuja, no bairro Jardim Universitário.

O pedido reitera a solicitação feita anteriormente por meio da indicação de nº 381/2023.

“A referida reivindicação tem objetivo de oferecer mais segurança aos moradores, o que explica a necessidade da realização da limpeza, pois o mato, área e pedras já tomaram conta de um lado da via, possibilitando assim a passagem dos motoristas, que acabam invadindo o lado oposto da via, colocando em risco sua vida e dos demais. Assim, este Vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”, afirmou Edevaldo, justificando o pedido.

As duas indicações foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.