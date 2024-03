DOF prende dois homens em Amambai com armas de fogo e munições ilegais

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na noite de sábado (16), na rodovia MS-485, dois homens de 27 e 47 anos de idade. Foram apreendidos um revólver Cal. 38 marca Taurus; uma Espingarda Cal. 20 marca Beretta; 17 munições intactas de Cal. 38; e, uma munição intacta Cal. 20.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo pela rodovia, área rural do município quando deram a ordem de parada inicialmente, ao condutor de um Fiat Palio e, logo em seguida, ao condutor de uma motocicleta Kenton.

Durante a vistoria no Palio localizou-se o revólver calibre .38 com seis munições intactas. Com o condutor da motocicleta estavam duas munições de calibre .38 intactas. Ambos disseram que possuíam mais munições e arma de fogo nas residências.

O condutor do Fiat Palio entregou aos policiais mais nove munições intactas de calibre .38. O condutor da motocicleta entregou uma espingarda de calibre .20 e uma munição, de mesmo calibre. Eles não possuíam a documentação legal para a posse ou o porte das armas e munições.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Amambai. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.