Copa do Brasil: Veja os valores das premiações fase a fase até o título

Começa nesta terça-feira a terceira fase da Copa do Brasil 2022. Segundo o Lance!, com 32 clubes na disputa pelo título, 12 times estão entrando apenas nesta fase por conta de critérios de classificação: América-MG, Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Red Bull Bragantino são os times que estão ingressando somente agora.

A Copa do Brasil vai pagar para quem for avançando fase a fase, sendo que o campeão poderá faturar quase R$ 80 milhões, contando toda a trajetória dentro da competição.

Os 80 clubes participantes da primeira fase ganharam premiação apenas por jogar a partida inicial. Os clubes da Copa do Brasil foram divididos em níveis (Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3). Os clubes do Grupo 1 na primeira fase foram os 15 primeiros colocados do ranking nacional de clubes da CBF que ingressaram na fase inicial: Bahia, Ceará, Chapecoense, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Santos e São Paulo. Cada um desses times recebeu R$ 1,5 milhão pelo duelo da primeira fase.

O Grupo 2 foi formado pelos clubes do Brasileirão passado que jogaram a primeira fase da Copa do Brasil, mas não estavam entre os 15 primeiros do ranking da CBF: Atlético-GO, Cuiabá, Juventude e Sport. Cada time vai levou R$ 990 mil pelo seu duelo.

Já o Grupo 3 foi formado pelos demais clubes que jogaram a primeira fase. Avaí, Coritiba, Goiás e Vasco estavam entre eles. Cada um vai faturou R$ 560 mil pelo seu jogo.

Quem era clube do Grupo 1 e avançou para a segunda fase levou R$ 1,35 milhão para casa.

Os clubes do Grupo 2 que avançaram para a segunda fase ganharam R$ 1,07 milhão. Já os clubes do Grupo 3 classificados para a segunda fase embolsaram R$ 675 mil.

As premiações passaram a se igualar entre os grupos a partir da classificação para a terceira fase. Quem passou para a fase 3 levou R$ 1,7 milhão. Os 12 clubes que estão entrando somente agora, nesta fase, também ganham esta premiação.

Os 16 classificados para as oitavas vão pegar uma premiação de R$ 2,7 milhões. Os 8 classificados para as quartas vão receber R$ 3,45 milhões. A premiação para os 4 classificados às semifinais é de R$ 7,3 milhões por time.

Na grande final, o vice vai receber R$ 23 milhões, por ter disputado a decisão.

Já o grande campeão, além da taça e da vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2023, vai colocar R$ 56 milhões a mais nos cofres. Lembramos que todas as premiações se somam. O campeão pode arrecadar até R$ 73 milhões de premiação ao fim da caminhada.

Os jogos das finais estão previstos para acontecer nos dias 12 e 19 de outubro. A última decisão aconteceu entre Atlético-MG e Athletico-PR, com o Galo Mineiro se sagrando campeão.