Contratação do atacante Luis Suárez é anunciada pelo Grêmio

Luis Suárez chega como um dos principais nomes do clube visando a próxima temporada

A contratação de Luis Suárez foi anunciada na tarde deste sábado pelo Grêmio. Segundo o Lance!., aos 35 anos, o atacante chega como uma das principais contratações da história do clube, após curta passagem pelo Nacional, do Uruguai, onde foi campeão uruguaio.

– Olá, torcida do Grêmio! Queria agradecer por todo carinho que tem me mandado. Estou preparado para desfrutar destes dois anos maravilhosos para tentar conseguir coisas grandes. Mando um abraço grande e nos encontramos nos próximos dias – declarou Suárez como jogador do Grêmio.

O anúncio gerou muitos comentários positivos dos torcedores nas redes sociais. A negociação entre as partes teve idas e vindas, antes do desfecho positivo. O contrato do uruguaio é válido por duas temporadas.

Com passagens por Nacional (duas vezes), Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid, Suárez tornou-se ao longo da carreira um dos grandes nomes da história do futebol uruguaio. Pela seleção, ele conquistou a Copa América de 2011 e foi eleito o melhor jogador da competição. Antes, em 2010, fez parte da campanha que culminou com o quarto lugar da Celeste na Copa do Mundo.

Por clubes, a carreira de Suárez é praticamente perfeita. Campeão da Champions League e do Mundial de Clubes pelo Barcelona, em 2015, conquistou cinco vezes o título do Campeonato Espanhol – quatro pelo Barça e um pelo Atlético de Madrid. Pelo Barcelona, também foi quatro vezes campeão da Copa do Rei e três vezes da Supercopa. Outros títulos nacionais de Suárez foram a Copa da Holanda e o Campeonato Holandês pelo Ajax, em 2011, e o Uruguaio pelo Nacional, em 2006 e 2022.