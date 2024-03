Contrabandista foge do DOF e abandona veículo abarrotado de mercadorias

Foram apreendidos 900 pacotes de cigarros, 560 relógios de pulso, 2.200 pulseiras digitais e 30 garrafas de vinho

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta segunda-feira (11), um Fiat Uno carregado com mais de R$ 120 mil em materiais de contrabando e descaminho. A ação aconteceu no perímetro urbano de Dourados.

Os militares faziam patrulhamento pela BR-483, quando perceberam que o veículo entrou em alta velocidade na cidade. Após diligências, os policiais localizaram o carro abandonado no bairro BNH IV Plano. Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado.

No interior do automóvel foram apreendidos 900 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, 560 relógios de pulso, 2.200 pulseiras digitais e 30 garrafas de vinho de origem estrangeira. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 123 mil, foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.