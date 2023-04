Condutor é preso pela PRF com armas, munições e drogas em veículo roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 64 Kg de maconha, um revólver .38, um revólver .357, 105 munições e recuperou o veículo que transportava a droga, na manhã desta sexta-feira (07), em Campo Grande/MS. O condutor do veículo foi preso em flagrante.

A droga foi localizada em um compartimento oculto no interior de um VW Voyage, abordado por policiais rodoviários federais no km 356 da BR-262, após o condutor tentar empreender fuga com o veículo, sem sucesso.

Os agentes localizaram ainda um revólver cal. .357 e um cal. .38, municiado com 5 munições, além de mais 50 munições cal. .40 e 50 cal. .32. O veículo usado no transporte da droga possuía registro de furto desde agosto de 2019, na cidade de Santo André (SP), e estava adulterado nos seus sinais identificadores.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Campo Grande.