Com grande festa, Semed premia participantes do 2° Reme Fest

Noite de premiação aconteceu nesta segunda-feira (27), no ‘Jorjão’, onde foram entregues 912 medalhas e 42 troféus

Mais de 7 mil alunos da Rede Municipal de Ensino participaram da 2ª edição do Reme Fest. Foram 30 dias de evento com esporte, cultura, lazer, diversão e competições.

Das unidades da Reme, 78 unidades aderiram ao evento, sendo 40 escolas e 38 Ceims (Centro de Educação Infantil Municipal). O encerramento do evento aconteceu nesta segunda-feira (27), onde foram premiados os alunos e escolas vencedores nas modalidades concurso de fanfarra, competição de robótica, atletismo, handebol, judô e xadrez.

“Eu quero agradecer a cada pai e a cada mãe que permitiram seus filhos saírem de casa para competir e, principalmente, por acompanhar, torcer e incentivar seus filhos. Também, agradeço a secretária Ana Paula e toda a equipe da educação que trabalharam para realização do Reme Fest, mas que atuam diariamente na condução dos destinos de 34 mil crianças da rede municipal de ensino. Por fim, agradeço às crianças que fizeram essa festa ser tão grande, nosso compromisso é com vocês”, ressaltou o prefeito Alan Guedes.

Além das competições, ao longo dos 30 dias de evento o Reme Fest promoveu diversas apresentações culturais, brincadeiras, o “Café com o Prefeito”, bingo em homenagem aos servidores administrativos da Reme e o jantar em homenagem aos gestores escolares, com participação de diretores escolares e coordenadores dos Ceims.

“Nosso 2º Reme Fest foi lindo, uma festa para ficar na memória de todos nós, principalmente dos nossos alunos que se dedicaram tanto nas apresentações e competições. Agradeço de coração a cada servidor que ajudou na realização ao longo desses 30 dias, ao apoio da Prefeitura e aos pais que estiveram junto com seus filhos e fizeram do Reme Fest um verdadeiro sucesso”, disse a secretária municipal de educação Ana Paula Benitez Fernandes.

Neste ano foram entregues 912 medalhas e 42 troféus, todos produzidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Dourados. Também participaram da cerimônia de premiação o reitor do IFMS Dourados, Carlos Vinícius Figueiredo, e o procurador geral do município, Paulo César Nunes da Silva.