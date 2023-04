Com fim da janela, elenco do Palmeiras é considerado o mais valioso do futebol brasileiro

Segundo levantamento da Pluri Consultoria, em parceria com o LANCE!, Verdão ultrapassa o Flamengo por menos de um milhão de euros

O elenco mais valioso do futebol brasileiro é o do Palmeiras. Segundo ranking elaborado pela Pluri Consultoria, em parceria com o LANCE!, o Palmeiras ultrapassou o Flamengo no quesito ao fim da janela de transferências e reassume a liderança. O valor de mercado atual do elenco alviverde é de € 154,2 milhões, contra € 153,7 milhões do elenco rubro-negro.

O Palmeiras retomou a liderança do ranking após as contratações de Artur e Richard Ríos, além de uma desvalorização de jogadores do Flamengo. O clube rubro-negro foi dono do elenco mais valioso do Brasil nos últimos meses, mas perdeu o posto com a perda de valor de alguns atletas como Gerson, Everton Cebolinha e Gabihol, no primeiro trimestre deste ano. A valorização de outros atletas, como o Pedro, não foi suficiente para manter o rubro-negro na liderança.

Uma novidade no top 5 dos elencos mais valiosos é o Athletico-PR, que ultrapassou RB Bragantino e São Paulo desde o início da janela de transferências. O clube de Bragança Paulsita, com a venda de Artur, também foi ultrapassado pelo São Paulo e agora está na sétima colocação.

Clube com maior aumento no valor de mercado, o Vasco subiu seis posições e se torna o nono clube da Série A do Brasileirão com elenco mais valioso. De volta à Série A e com investimento do City Football Group, o Bahia também se destaca ao ganhar quatro posições e assumir a 13ª colocação.

Em contrapartida, o Goiás é o clube que mais perdeu posições na lista de elencos mais valioso da Série A, caindo da 14ª para a 19ª posição, apenas na frente do Cuiabá. Botafogo e Fortaleza, atuais 12º e 16º colocados, respectivamente, perderam três posições cada.

Os elencos mais valiosos da Série A do Brasileirão:



1. Palmeiras – € 154,2 mi

2. Flamengo – € 153,7 mi

3. Atlético-MG – € 102,3 mi

4. Corinthians – € 96,2 mi

5. Athletico-PR – € 89,3 mi

6. São Paulo – € 85,5 mi

7. RB Bragantino – € 83 mi

8. Santos – € 80,9 mi

9. Vasco da Gama – € 78,3 mi

10. Internacional – € 67,9 mi

11. Fluminense – € 64,4 mi

12. Botafogo – € 64,2 mi

13. Bahia – € 56,2 mi

14. Grêmio – € 54,7 mi

15. Coritiba – € 40,3 mi

16. Fortaleza – € 38,7 mi

17. Cruzeiro – € 37,1 mi

18. América-MG – € 30,7 mi

19. Goiás – 22,3 mi

20. Cuiabá – 17,6 mi