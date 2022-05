Com 100 anos morre em Dourados policial militar que participou da 2ª Guerra Mundial

Na manhã dessa segunda-feira (2), a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Assessoria de Comunicação Social do 3º Batalhão da PM De Dourados, recebeu a notícia da perda de um de seus mais valorosos e antigos integrantes, o Sargento PM Reformado Januário Antunes Maciel.

O militar morreu de causas ainda não informadas pela família aos 100 anos de idade na cidade de Dourados onde morava com a esposa e filhos.

Herói da FEB

Natural da cidade de Ponta Porã, o ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), nasceu em 1922, e aos 22 anos (1944), integrou como voluntário, o 1º Regimento de Infantaria, conhecido por Regimento Sampaio.

Januário participou de batalhas como as de Monte Castello e La Serra. Após ser atingido por um tiro na perna, ele voltou ao Brasil.

Ingresso na Policia Militar

Após se recuperar do ferimento, Januário ingressou no pelotão da Polícia Militar do então estado de Mato Grosso, onde trabalhou por 25 anos.

O comando do 3º Batalhão de Policia Militar de Dourados, onde o Sargento PM Adayde, um dos filhos de Januário é lotado, externou o pesar em suas redes sociais tendo lamentado a perda de um de seus verdadeiros heróis.

“Apesar do centenário completo a alguns meses, lamentamos a perda do 3º Sargento PM reformado Januário Antunes Maciel, ultimo ex-combatente da 2ª Guerra Mundial e um verdadeiro herói.” Lamentou o comandante do 3º BPM – tenente Coronel PM Helbert Davyson Romeiro de Souza.