Cidade Dom Bosco lança clipe sobre Agosto Lilás em parceria com a Prefeitura de Corumbá

Ação é uma das desenvolvidas pela instituição em alusão ao enfrentamento à violência contra a mulher neste mês

A Cidade Dom Bosco, junto com a Prefeitura de Corumbá, lançou um clipe musical sobre o Agosto Lilás – mês de combate à violência doméstica e familiar. Para conscientizar os participantes e suas famílias sobre a importância do tema, a instituição tem desenvolvido, ao longo do mês, uma série de ações sobre o Agosto Lilás.

O clipe musical é resultado da oficina de música desenvolvida dentro do PCAF (Programa Crianças e Adolescentes Felizes), uma das iniciativas da Cidade Dom Bosco para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A principal mensagem da produção é “a mulher tem que ser respeitada”.

Desde a concepção da canção até participação no clipe, contou com o envolvimento dos atendidos. “Sempre priorizamos que os nossos participantes atuem diretamente nestas atividades. É uma forma que encontramos de passar uma mensagem tão importante quanto esta, de enfrentamento à violência contra a mulher, e também de permitir que eles se sintam protagonistas da própria história”, afirma o coordenador da Cidade Dom Bosco, Fernando Melgar.

Além do clipe – veja abaixo -, a instituição tem desenvolvido outras atividades sobre o Agosto Lilás com os participantes e também com as famílias.

Nas oficinas do PCAF e também com os participantes do programa Adolescente Aprendiz, a temática tem sido trabalhada, bem como no fortalecimento de vínculos.

No dia 19 de agosto, as mães das crianças e adolescentes atendidas pelo Programa Adoção e do PCAF vão participar de uma palestra sobre o Agosto Lilás e a Lei Maria da Penha.

“A família foi criada para ser um espaço de acolhimento e muito amor. Infelizmente, em muitos casos, isso não tem ocorrido. É importante nos envolvermos em temas como o Agosto Lilás, pois é uma oportunidade de levarmos informação, esclarecimento”, afirma o diretor-geral da Cidade Dom Bosco, Padre Eduardo Moura.