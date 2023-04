Cerimônia de abertura dos Jogos Escolares da Juventude de MS será nesta segunda na Capital

O calendário 2023 dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul será aberto com a etapa do voleibol, na faixa etária de 15 a 17 anos. Organizada pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a competição terá Campo Grande como cidade-sede, de hoje até 29 de abril.

Participam da etapa 668 estudantes-atletas (311 meninas e 357 meninos) de 41 municípios: Água Clara, Amambai, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Juti, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rochedo, Sidrolândia, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

No total o evento envolve 838 pessoas entre atletas, técnicos, dirigentes, membros da organização, equipe médica, e outros. As partidas serão realizadas em oito locais – Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo), Poliesportivo Dom Bosco, AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), Instituto Mirim de Campo Grande, Colégio Oswaldo Tognini/Funlec, Parque Olímpico Ayrton Senna, Colégio Nova Geração e Escola Estadual Lúcia Martins Coelho.

As delegações chegam à Capital nesta segunda-feira (24) e vão ser recepcionadas a partir das 8h no Cedesc (Centro de Desenvolvimento Social e Cultural) da Funlec (Fundação Lowtons de Educação e Cultura). No local será realizado credenciamento, regularização de pendências junto à secretaria geral dos Jogos, e funcionará o refeitório e o centro de convivência.

Neste ano, as equipes de voleibol estão divididas em três divisões, tanto no masculino quanto no feminino, e buscam classificação à Copa dos Campeões. O torneio final reunirá, de 16 a 20 de maio, em Corumbá, as melhores equipes da primeira fase dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

Assim como foi no ano passado, a participação dos municípios nesta edição será por seleções, isto é, equipe formada por estudantes-atletas representantes de várias instituições de ensino públicas e/ou privadas. O formato está alinhado a etapa nacional, os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), e que neste ano serão realizados em Ribeirão Preto (SP), de 1° a 16 de setembro. Apenas o campeão da Copa dos Campeões, em cada gênero, representará Mato Grosso do Sul na fase nacional.

Além das competições, os estudantes-atletas inscritos nos Jogos Escolares terão oportunidade de participar de atividades culturais e sociais, palestras e ações de conscientização no centro de convivência. Uma das ações é a campanha do agasalho, que visa arrecadar roupas que serão doadas para instituições filantrópicas.

Cerimônia de abertura

O início da competição será marcado pela cerimônia de abertura, que ocorrerá às 19h30 de hoje, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão. Já as disputas em quadra começam nesta terça-feira (25), a partir das 8h. Os jogos serão abertos ao público.