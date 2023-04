Censo Previdenciário vai até sexta e reforça alerta para evitar confusão de censos

Não confunda alho com bugalho! A expressão popular cabe bem para alertar os servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul sobre uma possível confusão entre o Censo Demográfico e o Censo Previdenciário. O primeiro é nacional e é realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico), enquanto o segundo é estadual e feito pela (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul).

Ambos estão em sua reta final, mas possuem finalidades completamente diferentes. Enquanto o Censo Demográfico visa recensear toda a população brasileira, colhendo dados a serem usados pelo Governo Federal para desenvolver políticas públicas, o Censo Previdenciário é um recadastramento de servidores estaduais.

Ainda que as campanhas saiam de canais distintos, há quem confunda as ações buscando no IBGE o recadastramento na previdência estadual, ou mesmo acreditando que ao responder o Censo Demográfico não é preciso mais fazer o Censo Previdenciário.

A situação foi diagnosticada na semana passada e, assim, equipes de comunicação do IBGE e do Governo de Mato Grosso do Sul se aliaram para reforçar à população tal diferença e que um trabalho não tem qualquer relação com o outro.

Mas qual a diferença?

No caso do Censo Previdenciário, ele se trata de uma atualização cadastral obrigatória dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul. Estão inclusos nesta lista segurados, dependentes, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS/MS (Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul).

Estes citados estão podem estar vinculados tanto aos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo, como dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública.

Também participam do Censo Previdenciário de 2023 militares ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS (Sistema de Proteção Social dos Militares de Mato Grosso do Sul).

Servidores ativos que estejam cedidos, em autorização de exercício, em designação de exercício, a qualquer título, independentemente do destino, licenciados, afastados ou que, por qualquer motivo, estejam ausentes de suas atividades, fecham a lista.

O Censo Previdenciário deve ser realizado, preferencialmente na modalidade on-line, por meio do site www.censo.ms.gov.br. Neste portal há todas as informações, documentação necessária e passo-a-passo para realização do envio de dados de forma simples e segura. O período de atualização encerra na sexta-feira, 28 de abril.

Outros meios de contato são o telefone (67) 4042-1007, o WhatsApp (67) 99630-7481 e o e-mail específico do Censo Previdenciário, que é o censo@ageprev.ms.gov.br.

Contudo, ainda há a possibilidade do censo ser feito de maneira presencial, na sede da Ageprev, que fica na Avenida Mato Grosso, número 5778, Bloco I. O prédio fica aberto para atendimento ao público das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Censo Demográfico

O Censo Demográfico é a pesquisa realizada pelo IBGE em todos os municípios do país, desde agosto de 2022. O objetivo desta operação é conhecer em detalhes como vive a população brasileira, em especial a população sul-mato-grossense.

Os resultados obtidos permitem traçar um retrato abrangente e fiel de Mato Grosso do Sul e do Brasil, que são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do Governo quanto da iniciativa privada. Além disso, uma sociedade que conhece a si mesma pode executar, com eficácia, ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro.

A etapa de cobertura da coleta domiciliar do Censo Demográfico foi encerrada em 28 de fevereiro deste ano, com todos os domicílios sul-mato-grossenses visitados pelos recenseadores. Atualmente, está em andamento a fase de apuração, que compreende os trabalhos de Análise dos Dados, feitos pelo Comitê de Fechamento do Censo (CFC).

Nesta fase de apuração, além da redução dos índices de não-resposta ao Censo, são verificados os domicílios classificados como vagos ou de uso ocasional. As casas ainda não recenseadas devem ligar para o Disque-Censo.

Na reta final, a coleta do Censo Demográfico conta com o apoio da sociedade. Se ninguém no seu domicílio respondeu ao Censo Demográfico, ligue para 0800 721 8181 e informe. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana das 7h às 20h30 (horário de local).

Os recenseadores trabalham uniformizados com colete, boné e crachá, com identificação do órgão. Responder ao Censo é seguro, pois as informações são confidenciais, tem sigilo garantido e leva de 6 a 15 minutos, em média.