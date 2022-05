Cemar Arnal pede semáforo em cruzamento da área central

Vereador quer equipamento para controlar tráfego de veículos e de pedestres na esquina da Marcelino Pires com Albino Torraca

A mudança da agência central da Caixa Econômica Federal da Rua Joaquim Teixeira Alves para a Avenida Marcelino Pires agregou problemas novos para os usuários daquela instituição. Sendo via de maior movimento da cidade, a avenida expôs problemas de segurança, numa esquina de tráfego intenso, no centro da cidade. A proporção de idosos e indígenas que utilizam os serviços da Caixa é bastante considerável, ficando essas pessoas mais vulneráveis a graves acidentes. Na esquina oposta também há uma agência do Sicoob, outra instituição bancária.

Em vista disso, o vereador e vice-presidente da Câmara de Dourados, Cemar Arnal (Solidariedade) está solicitando a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Marcelino Pires com Rua Albino Torraca. “A colocação do semáforo dará mais segurança e proteção ao grande número de pessoas que precisam atravessar essas vias, onde grande fluxo de veículos e gente”, avalia o vereador.

Para Cemar, a implantação deste dispositivo “certamente evitará acidentes naquele local, que, sem qualquer dúvida, é um dos mais movimentados de Dourados nos dias atuais”.