Cemar Arnal participa de formatura e destaca a importância da Guarda Mirim de Dourados

O vereador Cemar Arnal (Solidariedade) participou neste domingo, 17, da solenidade de formatura da 6ª Turma da Guarda Mirim de Dourados, na qual foi homenageado como “padrinho” da turma. O palco foi a Escola Presbiteriana Erasmo Braga, localizada no centro da cidade.

Ao fazer uso da palavra, Cemar ressaltou a responsabilidade dos pais e de todos na formação cidadã. “Temos que ser exemplos para esses jovens; eles olham nossas atitudes e ações, para tomar suas decisões, é nossa responsabilidade, portanto temos que investir em crianças para não remendar homens”.

Cemar mencionou o prefeito Alan Guedes (PP) e o vice-governador Barbosinha (PP) na manutenção da Guarda Mirim de Dourados. Também parabenizou o presidente João Frazão e o vice-presidente Idelmar de Oliveira Berbert, pela gestão transparente, austera e proativa, sempre buscando mecanismos em prol da entidade.

Cemar Arnal se sentiu honrado em participar da cerimônia, pois é um dos responsáveis pela celebração do convênio no valor de R$ 29 mil/mês com a prefeitura, aporte de extrema importância para governabilidade da Guarda Mirim. Segundo ele, esse investimento contribui para o desenvolvimento de adolescentes e fortalece a convivência familiar e social de meninos e meninas.

O prefeito Alan Guedes parabenizou os Guardas Mirins nesta formatura. Segundo ele é dever do município no apoio, pois só tem a ganhar investindo na adolescência, garantido condições dignas, profissionais e culturalmente. Para ele, a entidade colabora diretamente para o crescimento pessoal.

O vice-governador José Carlos Barbosa, reafirmou o compromisso do estado para com a Guarda Mirim, afirmando que toda vez que foi provocado por sua diretoria, na pessoa do presidente João Frazão, de pronto foi atendido pelo governo. Prometendo continuar a parceria, principalmente por se tratar de uma entidade séria e envolvida com a saúde equilibrada das futuras gerações. A GMD é comandada por Thassio Állan Soares Vansan.

A Guarda Mirim de Dourados fica localizada à Rua João Paulo, 146-264 – Jardim João Paulo II.