Campanha “Agro Pelo Amor”, iniciativa em prol da implantação do Hospital de Amor em Dourados, é lançada

Foi lançada neste domingo 04, no Sindicato Rural de Dourados o lançamento da campanha “Agro Pelo Amor”, uma iniciativa em prol da implantação do Hospital de Amor na segunda maior cidade do Estado.

A campanha, liderada pela Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados-MS, e pelos Coordenadores Municipais do HA/MS e suas equipes, tem como objetivo mobilizar o setor do agronegócio em apoio à causa.

O “Agro pelo Amor” é uma oportunidade única para os produtores rurais mostrar que, apesar das adversidades, é uma comunidade forte e compassiva. “Muitos de nós cultivaram grãos com amor e dedicação, e agora temos a chance de transformar esses frutos do nosso trabalho em esperança para aqueles que lutam contra o câncer”, diz Angelo Ximenes, presidente do Sindicato Rural de Dourados.

Ele continuou: “Peço a cada um de vocês que olhe além de suas próprias dificuldades e pense no impacto que sua doação pode ter na vida de alguém que está lutando pela sobrevivência. Se cada um de nós contribuir com um pouco do que temos, seja grãos, seja recursos financeiros, podemos fazer uma grande diferença na vida daqueles que mais precisam”, disse durante discurso no lançamento da campanha. Vários produtores rurais de Dourados e região fizeram doações durante o lançamento da campanha.

Toda a arrecadação será revertida na estruturação do hospital, já que as obras do prédio estão sob responsabilidade da Sicredi Centro-Sul MS/BA. A pedra fundamental do empreendimento localizado na avenida Guaicurus foi lançada em outubro do ano passado e o investimento será de R$ 24 milhões.

Idealizada e coordenada pelo produtor rural e empresário Antônio Sussumo Fuziy, a campanha conta com a supervisão do coordenador estadual do HA, Ademar Capucci, e do diretor-presidente nacional do HA, Henrique Prata. A comissão organizadora da campanha é composta pelos voluntários Marcos Ortiz, Odilon Azambuja, Alessandra Fuziy, Cristiane Iguma Câmara, Eduardo Teshima, Eliane Marques, Issao Iguma e César Dierings.

Além disso, a parceria da Sicredi Centro-Sul MS/BA, Sindicato Rural de Dourados e AASTEC/MS – Associação das Empresas de Assistência Técnica Rural de Mato Grosso do Sul, fortalece o compromisso do agronegócio com o combate ao câncer.

O Hospital

A unidade hospitalar, às margens da rodovia Guaicurus, será a primeira do Brasil em nível sistêmico, que terá uma área construída de 3.700 metros quadrados em um terreno de 25 mil metros quadrados, doado pela família Guerra. A construção e a gestão da obra ficarão sob coordenação da Sicredi Centro-Sul MS/BA.

O hospital terá atendimento 100% SUS tanto para prevenção e diagnóstico quanto para tratamento e reabilitação de mulheres com câncer de mama, colo de útero e, futuramente, de pele.