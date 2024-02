Caminhão com mais de R$ 90 mil em pneus contrabandeados é apreendido pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã de sexta-feira (2) na rodovia BR-487, em Naviraí, cerca de 52 pneus para caminhão de origem estrangeira e sem a documentação legal obrigatória.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia, área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor de um caminhão Mercedes-Benz de cor vermelha carregado com os pneus ilegais e de várias marcas.

O homem de 38 anos de idade é residente em Tacuru/MS. Disse que trabalha para um homem na cidade paranaense de São Carlos do Ivaí, destino final da carga ilícita. O homem foi detido e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o veículo e os pneus na Receita Federal de Mundo Novo. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 96 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.