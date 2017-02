Publicada em 1 de fevereiro de 2017 às 17:43

Mudanças na demanda de produção impulsionaram a evolução do mercado gráfico

O mercado gráfico tem apresentado grandes mudanças no setor de produção. Devido à diminuição na demanda de materiais impressos de grande circulação, como jornais e revistas, por exemplo, e ao crescimento das mídias digitais, os empreendedores do ramo tiveram que adequar os seus serviços para alcançar um novo público.

Vale ressaltar que alguns materiais impressos de divulgação ainda seguem em alta, como os banners e os cartões de visita, por exemplo. No entanto, os consumidores têm procurado cada vez mais pelas soluções que a internet oferece. Então, com o objetivo de alcançar esses clientes, oferecendo praticidade e redução de custos, surgiram as gráficas online.

As vantagens do ambiente virtual

Como o próprio nome sugere, essa modalidade de gráfica atua exclusivamente no ambiente virtual. Não necessitam de lojas físicas e somente precisam de um site para prestar atendimento ao cliente, o que permite uma redução no custo de produção. O consumidor, por sua vez, só tem a ganhar, afinal, além da facilidade de encontrar aquilo que precisa pela web, pode entrar em contato com diferentes empresas simultaneamente e garantir o melhor custo-benefício.

O funcionamento de uma gráfica online

Nesse tipo de serviço, o processo de realização de um pedido é muito prático. O cliente entra no site da empresa e informa exatamente aquilo que precisa e em qual tipo de material será realizada a impressão. Caso já possua a arte pronta, basta compartilhar o arquivo com a empresa. No entanto, se precisar de uma produção personalizada, é necessário entrar em contato com os profissionais para que seja realizada a confecção do produto. Ademais, é possível visualizar previamente como ficará o material antes de impresso.

Diferentemente dos modelos de negócio tradicionais, que possuem uma restrição regional, o mercado gráfico virtual tem alcançado grandes dimensões, pois o ambiente digital e as parcerias logísticas permitem que as empresas alcancem clientes de diferentes partes do país. Além disso, é possível encontrar lojas online que atendem pedidos em até 24 horas.