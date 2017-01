Publicada em 12 de janeiro de 2017 às 13:25

A 12ª edição da mostra “Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Fest” será dedicada ao ator italiano Marcello Mastroianni, e acontecerá do dia 19 ao dia 25 de fevereiro ao Teatro Chinês de Hollywood.

O evento que lembra os 20 anos da morte de um dos astros italianos mais amados do mundo antecede a semana do Oscar e acende os holofotes para o cinema italiano com homenagens, encontros e eventos sobre a sétima arte da Itália.

“Símbolo da ‘A doce vida’, do cinema de Fellini, rosto das obras de Visconti, De Sica, Monicelli, Risi, Petri, Antonioni, Ferreri, Tornatore. Já em 1962, Mastroianni foi escolhido pela ‘Times’ como o ator estrangeiro mais amado nos EUA”, enfatiza Marina Cicogna, porta-voz do Instituto Capri que organiza o evento.

“Para os norte-americanos, Mastroianni ainda é sinônimo de Itália, de elegância, de um fascínio sem tempo. Passados já 20 anos sem ele, queremos celebrá-lo em Los Angeles com uma retrospectiva que possa apresentar esse grande ator à nova geração de americanos e de estudantes de cinema”, ainda concluiu Cicogna.

Mastroianni morreu no dia 19 de dezembro de 1986, mas seu último filme “Viagem ao início do mundo” de Manoel de Oliveira, saiu 20 anos atrás, em 1997. Entre os 160 filmes de sua prestigiosa carreira, o longa “Ontem, hoje e amanhã” que protagonizou, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. O italiano também foi indicado na categoria de “melhor ator” do Oscar, pelo papel interpretado no “Divórcio à Italiana”.

Da AnsaFlash