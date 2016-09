Publicada em 16 de setembro de 2016 às 16:42

Campanha inédita da CCR para direção segura lembra casos verídicos e leva ao Waze dicas do cantor Daniel

A ação ‘Siga Essa Voz’, criada pela agência Mood\TBWA para a Semana Nacional do Trânsito, terá a participação de personalidades como o cantor Daniel, o atleta Fernando Fernandes e a modela Paola Antonini

O Grupo CCR, umas das maiores companhias de prestação de serviços em infraestrutura do mundo, lança neste dia 18 a campanha “Siga Essa Voz”, com o objetivo de promover a conscientização no trânsito. A CCR MSVia, responsável pela BR-163/MS, é uma das empresas que participam da campanha.

Criada especialmente para a Semana Nacional do Trânsito (de 18 a 25 de setembro), a ação envolve uma parceria com o Waze, um dos maiores aplicativos de tráfego e navegação do mundo, e a participação de personalidades que tiveram suas vidas mudadas por um acidente no trânsito.

Os embaixadores da campanha são o cantor Daniel, que perdeu seu parceiro de palco João Paulo, o atleta paralímpico Fernando Fernandes, que ficou paraplégico, e a modelo Paola Antonini, que perdeu uma das pernas – todos vítimas de um acidente de carro.

O mote da ação, criada pela agência Mood\TBWA, é “Uma simples dica pode salvar uma vida”. Os usuários de Waze poderão optar por usar a voz do cantor Daniel, que, além das instruções de rotas e caminhos, dará avisos de segurança como “Não se esqueça da seta ao trocar de faixa, sem o uso da seta pode haver acidentes”, e “Vamos pegar a estrada, então ligue os faróis”.

O Grupo CCR, que administra 3.265 quilômetros de rodovias sob a gestão das concessionárias CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP), CCR RodoAnel (SP), Renovias (SP), CCR SPVias (SP) e CCR MSVia (MS), é um dos signatários do Pacto Mundial da ONU pela Década da Segurança no Trânsito, que estipula a meta de redução de 50% no número de vítimas de acidentes de 2010 a 2020.

Graças a uma série de ações preventivas e corretivas, as rodovias administradas pela CCR conseguiram reduzir o número de vítimas de acidentes em 21% no final do ano passado.

“A campanha ‘Siga Essa Voz’ é mais uma das várias iniciativas da CCR para alcançar essa meta”, disse Francisco Bulhões, diretor de Comunicação e Sustentabilidade do Grupo CCR. “Todo ano reforçamos nossas ações de conscientização durante a Semana Nacional do Trânsito. Desta vez, a campanha tem um tom mais emotivo, para criar um maior impacto.”

A campanha será divulgada em um hotsite (www.sigaessavoz.com.br), rádio, placas de rodovia, banners, Facebook, YouTube, Waze e em um filme de 30”, exibido tanto em TV aberta quanto fechada, no qual Daniel, Fernando e Paola abordam o tema da direção segura e convidam a todos para participar do movimento por meio do Waze.