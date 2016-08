Publicada em 29 de agosto de 2016 às 13:12

Murilo atende feirantes do Parque dos Ipês e instala cobertura multiuso no espaço

Em Dourados já são quatro feiras agroecológicas implantadas na atual administração

O prefeito Murilo entrega nesta terça-feira, dia 30, às 18h, a cobertura da Feira Agroecológica Parque dos Ipês. Com a cobertura o prefeito Murilo atende uma reivindicação dos feirantes e, ao mesmo tempo, cria um espaço permanente coberto para eventos no parque, que é um dos mais frequentados de Dourados e onde está localizado o Teatro Municipal.

As tendas estão instaladas na área de estacionamento do parque. São 12 tendas grandes, com proteção lateral, capazes de abrigar até 50 feirantes. O investimento da Prefeitura é de R$ 193,2 mil que vão garantir mais qualidade no atendimento às pessoas.

A feira acontece toda terça-feira à noite, das 17h às 22h. No restante dos dias as tendas podem ser usadas para outros eventos culturais e esportivos, como, por exemplo, feira de livros, feira de artesanato, eventos de prevenção á saúde, de universidades, entre outros.

Na feira as pessoas encontram produtos hortifrutigranjeiros oriundos da agricultura familiar, de folhas a legumes, frutas, pimentas, mandioca, doces, biscoitos, pães, ovo de galinha caipira, melado, mel e artesanato.

A feira está prestes a completar um ano. Foi inaugurada por Murilo em 1º de setembro do ano passado. O foco é a comercialização de produtos agroecológicos, produzidos com o menor uso possível de produtos químicos.

Foi a terceira feira agroecológica de Dourados. A primeira foi instalada na Rua Mozart Calheiros (antiga W5), no bairro Izidro Pedroso e funciona toda sexta-feira, das 17h às 22h. A segunda foi a de Vila Vargas, que acontece no mesmo horário, no pátio do CRAS.

Murilo também instalou outras três feiras em Dourados, a do Parque Alvorada, que já é uma das mais movimentadas da cidade, a do Jardim Flórida, que funciona na Seleta, e a do Ceper do bairro BNH III Plano.

Além disso Murilo está construindo uma estrutura muito moderna para instalar a feira central da cidade, que funciona hoje na Rua Cuiabá. A feira vai para a Rua Cafelândia, na antiga Chácara Rigotti. Até o final do ano, a feira será entregue.

A proposta é garantir acesso fácil da população ao alimento saudável produzido no cinturão verde de Dourados e, ao mesmo tempo a geração de empregos e mais renda para o pequeno produtor e artesão.