Publicada em 31 de agosto de 2016 às 11:10

O volante Elias está de saída do Corinthians. Em negociação avançada com o Sporting de Lisboa (POR) no último dia possível para contratações do futebol europeu, o jogador de 31 anos foi liberado pelo Timão e viajou para Portugal nesta terça-feira. Ele foi cortado da lista de relacionados para a partida contra o Fluminense, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e não deve mais vestir a camisa do clube brasileiro, do qual é torcedor e ídolo.

Os portugueses pagarão 3 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) pelos 50% dos direitos econômicos que o Corinthians detinha. Sem dificultar a negociação, o Timão não terá porcentagem em venda futura ou outros benefícios.

Elias estava no Corinthians desde 2014, quando foi comprado do próprio clube português por 4 milhões de euros. O Timão já havia pago duas parcelas da compra nas duas últimas temporadas, e quitou as duas últimas parcelas na semana passada, em troca de 50% dos direitos econômicos do atacante André, que deixou o Parque São Jorge a caminho do Sporting. O volante encerra a segunda passagem pelo Corinthians com 253 jogos e 41 gols marcados.

Campeão de quatro torneios pelo Corinthians, Elias é o oitavo titular campeão brasileiro do ano passado negociado pelo clube, que ainda não divulgou as bases da venda, mas emitiu nota oficial confirmando a liberação. “O Sport Club Corinthians Paulista informa que o atleta Elias não seguirá viagem para o Rio de Janeiro para o compromisso contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Elias vem conversando com o Sporting de Portugal, os clubes estão em fase final de negociação e o jogador deverá seguir ainda hoje para exames médicos”.

Antes de Elias, o Corinthians já havia vendido sete campeões brasileiros do ano passado: Gil (Shandong Luneng, da China), Felipe (Porto, de Portugal), Ralf (Beijing Gouan, da China), Renato Augusto (Beijing Gouan, da China), Jadson (Tianjin Quanjian, da China), Malcom (Bordeaux, da França) e Vagner Love (Monaco, da França). Agora, do time titular hexacampeão, só Cássio, Fagner e Uendel seguem no elenco.

Na semana passada, o Timão acertou outras três negociações de jogadores que haviam conquistado espaço neste ano: Luciano foi emprestado ao Leganés, da Espanha, e Bruno Henrique vendido ao Palermo, da Itália. Além disso, o atacante André, que havia sido comprado neste ano, já foi vendido ao Sporting.

Sem Elias, Camacho deve ser titular do Corinthians na partida contra o Fluminense. Apenas 20 jogadores estão relacionados para a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Do Lance!