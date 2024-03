Zé Teixeira trabalha pelo bem estar em Fátima do Sul e Rio Brilhante

O deputado Zé Teixeira (PSDB) trabalha na Assembleia Legislativa para garantir mais qualidade de vida e saúde para a população de Mato Grosso do Sul. Com este propósito, nesta quinta-feira (7), o deputado apresentou indicações aos municípios de Fátima do Sul e Rio Brilhante.

Zé Teixeira solicitou gestões conjuntas do Governo do Estado e da Bancada Federal para a instalação de Academia ao Ar Livre no Distrito de Novo Planalto, em Fátima do Sul. O pedido partiu do vereador Laurindo Barba e pretende garantir um local adequado tanto para o lazer quanto para as atividades físicas, como forma de socialização entre os cidadãos.

O deputado também reivindicou a compra de motocicletas para atender os agentes de saúde e os agentes de vetores de Rio Brilhante. O pedido de intercessão foi encaminhado pelo vereador Zezinho. Conforme a justificativa, o trabalho dos agentes é fundamental para a saúde preventiva da população, sendo necessário oferecer a estes profissionais um meio de transporte adequado.