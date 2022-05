Zé Teixeira trabalha para viabilizar Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, em Tacuru

Atendendo aos pedidos dos vereadores de Tacuru, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), 1º secretário da Assembleia Legislativa, apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado e também para a deputada federal Tereza Cristina (PP), a possibilidade da soma de esforços objetivando a viabilização de projeto e da construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar no município.

Em sua justificativa, Zé Teixeira ressalta a importância em disponibilizar o empreendimento, o qual influenciará diretamente mais de 300 produtores da Agricultura Familiar, além de movimentar o agronegócio local, proporcionar aos cidadãos condições para adquirirem produtos saudáveis direto do produtor, bem como para demonstrar as potencialidades que o município e região oferecem àqueles que queiram investir nos mais diversos setores da economia de Tacuru.

“Considerando a necessidade do apoio, se faz necessário as imprescindíveis ações do Governo do Estado, bem como da Deputada Federal, envidando gestões na viabilização de verbas junto à União, numa junção de esforços visando atender àquela comunidade com a elaboração do projeto e a almejada construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar”, afirma o parlamentar.