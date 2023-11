Zé Teixeira solicita recursos para Rio Brilhante e Ponta Porã

Na Assembleia Legislativa, o deputado Zé Teixeira (PSDB) tem defendido ações para atender desde crianças até idosos. Com esta linha de atuação, na sessão desta quarta-feira (29), o deputado apresentou indicações solicitando recursos para obras nos municípios de Rio Brilhante e Ponta Porã.

O deputado solicitou à Bancada Federal recursos para implementar benfeitorias no playground do Centro Educacional Municipal Criança Esperança IV, em Rio Brilhante. O pedido partiu do vereador José de Freitas Neto para a construção de calçada, instalação de grama sintética e de grades no espaço recreativo daquela unidade de ensino.

“Sabemos que a aplicação de atividades recreativas é essencial para o desenvolvimento do aluno, melhora a qualidade de ensino, transformando o processo de aprendizagem em um processo mais prazeroso, onde a criança possa se desenvolver em todas as suas funções, e nada mais justo do que proporcionar a elas um espaço alegre e adequado às atividades e ao lazer”, explica o deputado.

Melhor Idade – Para o município de Ponta Porã, o deputado Zé Teixeira solicitou aos senadores e deputados federais a destinação de recursos da União para construção de um prédio na Associação Clube da Melhor Idade (ACID). O objetivo é proporcionar local adequado para realização de eventos aos idosos do Distrito de Nova Itamarati e região, conforme o pedido apresentado pela presidente da associação, Fátima Lourdes Fincatto.