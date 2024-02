Zé Teixeira solicita recursos para ampliar segurança pública

O deputado Zé Teixeira (PSDB) solicitou uma nova viatura e reforço de efetivo para o 12º Batalhão da Polícia Militar, em Itaquiraí. O pedido partiu da Câmara Municipal, por meio do vereador Carlos Alberto Prado, que destacou o aumento da criminalidade no município.

O vereador acredita que o aumento no número de policiais deve inibir ações de vandalismo, assalto, violência doméstica e brigas, entre outras situações, levando maior tranquilidade à população.

Na sessão desta terça-feira (5), o deputado também solicitou ao Governo do Estado a conclusão das obras de construção da nova sede do Corpo de Bombeiros Militar de Fátima do Sul, iniciada anteriormente com recursos destinados pelo deputado federal Geraldo Resende e outros parlamentares.

A obra iniciada no segundo semestre do ano de 2020 tinha a previsão de término no primeiro semestre de 2022 com investimento previsto no valor de R$ 1,6 milhão. “Há o risco de parte da obra já erguida sofrer desgaste e deteriorar-se, obrigando ao Governo a realizar novos investimentos ou arcar com mais prejuízo, enquanto os bombeiros ficam sem local adequado para cumprir o seu papel na segurança pública”, argumenta o deputado.

Bem estar – Zé Teixeira também pediu à Secretaria de Governo e Gestão Estratégica e aos representantes do Estado em Brasília apoio para a construção de uma pista de caminhada na avenida José Chaves da Silva, em Itaporã. Sem um local específico para a prática da atividade saudável, a população se arrisca nos acostamentos e canteiros centrais das vias urbanas. A reivindicação partiu do vereador Diego Campos.