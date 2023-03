Zé Teixeira solicita obras de recapeamento na MS-379, trecho Laguna Carapã até Dourados

Na sessão plenária desta terça-feira (7/3) o deputado estadual Zé Teixeira apresentou Moção de Congratulação aos militares do Corpo de Bombeiros, soldado Denner Almeida Monteiro Ferreira, Capitão Alex Fernandes, Subtenente Demavais Souza da Costa e ao cabo Ilson Batista da Silva, lotados no 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar Independente – unidade que atende aos municípios de Jardim, Guia Lopes da Laguna e Nioaque, em reconhecimento ao excelente trabalho que dedicaram no pronto-atendimento a uma gestante, moradora de Jardim, a qual realizou o chamado daquela equipe e durante o transporte o Soldado Denner constatou o rompimento da bolsa e deu início à fase ativa do parto, até a chegada a Unidade de Saúde HMR, cumprindo assim seus deveres da carreira militar e aos relevantes serviços prestados à comunidade daquela região.

“Ressaltamos a imprescindível e fundamental atuação do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem como uma das suas principais missões a preservação da vida, do meio ambiente e do patrimônio, ofício este que desempenha com excelência, ao que conclamamos os nobres Pares desta Casa de Leis na aprovação desta Moção de Congratulação aos servidores que se destacam pelo caráter, ética, profissionalismo e eficiência no cumprimento da missão perante a comunidade jardinense e da região”, justificou Zé Teixeira.

Para o parlamentar, embora seja inerente ao bom servidor desempenhar com zelo e presteza as obrigações do posto ou cargo alcançado, dentre outras responsabilidades a serem exercidas, “ressaltamos aqui aqueles que fazem a diferença na prática do dia a dia, não só cumprindo o dever que o serviço público propõe, mas, com total dedicação e amor à profissão e à carreira que escolheu, realizando um trabalho diferenciado, que sobrepõe e conquista a admiração da população”, destaca.

“Os militares não mediram em esforços para atender à gestante, atendendo ao chamado, auxiliando em intercorrências, como nesse caso de darem início à fase ativa do parto, em socorro a uma cidadã e garantindo que uma nova vida viesse ao mundo, com todo o cuidado e providências seguras até que chegasse a equipe da saúde, em continuidade ao atendimento”, complementa Zé Teixeira.