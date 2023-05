Zé Teixeira solicita obras de manutenção em via de Distrito em Dourados

Um dos principais representantes de Dourados na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando obras de manutenção dos quebra-molas instalados na MS-470, no trecho compreendido entre as Ruas Rui Barbosa e Mariano R. Mello, no Distrito de Vila Formosa, no município.

Zé Teixeira informa que no trecho há grande fluxo de veículos pesados, e a falta de manutenção dos três quebra-molas instalados vem trazendo insegurança aos moradores, uma vez que, diante do estado precário em que se encontram, não têm cumprido a finalidade em reduzir a velocidade praticada por muitos condutores.

“Considerando a importância da obra e a pouca complexidade para o atendimento, pedimos pelo providencial apoio do Executivo Estadual, visando garantir segurança àquela comunidade, reduzindo consideravelmente os riscos de acidentes inerentes ao intenso trânsito de veículos pesados dentro da comunidade do Distrito de Vila Formosa”, finaliza o parlamentar.