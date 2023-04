Zé Teixeira solicita melhorias para atender produtores rurais de Fátima do Sul

Com a missão de continuar atendendo as famílias residentes na zona rural e os produtores de Fátima do Sul, em caráter emergencial, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou obras solicitando ao Governo do Estado a reconstrução de aduela de concreto ou galeria celular (obras de arte especiais) na passagem sobre o Córrego da Picada, localizada na Estrada Municipal do Barreirão (Coordenadas: 22º21’27.5”S / 54°32’41.7”W), em Fátima do Sul.

Em sua proposição, Teixeira afirma que a Estrada do Barreirão é via de acesso a inúmeras propriedades rurais, inserida estrategicamente num importante pólo agropecuário, cujo trecho recebe trânsito diário de veículos que realizam tanto o transporte de insumos até as propriedades rurais, quanto o escoamento da safra da região.

“Com o impedimento do tráfego pela via, os produtores têm enfrentado transtornos com a utilização de trajeto alternativo, em via com difícil acesso e percurso maior para chegarem ao destino, bem como vêm sofrendo prejuízos por não conseguirem transportar a produção. Diante do exposto, considerando a gravidade da situação, que a referida estrada municipal necessita permanecer em bom estado de conservação para garantir o trânsito com segurança, principalmente dos produtores rurais e moradores de Fátima do Sul, frente à necessidade da urgência na reconstrução de uma nova aduela de concreto, e uma vez que o município não dispõe da totalidade dos recursos para esta realização, pedimos pela atenção e o fundamental apoio do Governo do Estado nesta obra, ou com a formalização de convênio com o Executivo Municipal, visando o primordial atendimento à reivindicação”, afirmou Zé Teixeira.