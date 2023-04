Zé Teixeira solicita materiais para prática esportiva em Rio Brilhante

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando aos deputados e senadores de Mato Grosso do Sul, solicitando a viabilização de recursos da União a serem investidos na aquisição de materiais para a realização e manutenção do Projeto Escolinhas Esportivas, realizado através da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer – FUNCERB e da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, em Rio Brilhante.

Segundo Teixeira, a presente reivindicação visa promover e fomentar a prática de atividades físicas, lazer, recreação, desenvolvimento cognitivo e motor dos alunos, oferecendo oportunidade e acesso às mais variadas modalidades esportivas.

“Ressaltamos, ao final, sobre a importância do estímulo à prática de esportes, bem como sua contribuição na diminuição da violência e evasão escolar, considerando que neste ano serão beneficiados mais de 1.300 (mil e trezentos) alunos da rede de ensino, ademais, entendemos o valor em oferecer uma estrutura adequada e atraente a crianças, adolescentes e jovens que desejam se envolver no esporte, razão pela qual solicitamos a análise quanto à possibilidade do apoio, com a destinação dos recursos necessários ou materiais esportivos solicitados”, finaliza o parlamentar.