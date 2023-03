Zé Teixeira solicita automóveis para atender Secretaria de Educação de Nova Alvorada do Sul

Atendendo o clamor de todos que vivem em Nova Alvorada do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou proposição, durante sessão plenária desta quarta-feira (22/03), solicitando a destinação de recursos da União visando à aquisição de dois automóveis, tipo minivans, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

O parlamentar justifica que atualmente Nova Alvorada do Sul conta com quatro escolas urbanas, dois centros de educação infantil, com duas extensões cada, e quatro escolas rurais, o que torna imprescindível a disponibilização dos veículos aos profissionais ligados à Secretaria Municipal de Educação.

“Os veículos pretendidos serão de grande benefício aos cidadãos, uma vez que além de atender os profissionais em cursos de capacitação, multiplicadores de conhecimento, permitirão que psicólogos, fonoaudiólogos e servidores da administração se desloquem entre as unidades de ensino, contribuindo com a comunidade escolar como um todo e de forma especial com os estudantes, para que tenham total suporte em sua formação, por isso pedimos pelo providencial apoio da Bancada Federal na viabilização de recursos para o atendimento ao reivindicado”, afirma Teixeira.