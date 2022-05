Zé Teixeira solicita apoio do Governo Federal para construção de UBS em Paranhos

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), 1º secretário da Assembleia Legislativa, apresentou indicação pedindo aos deputados federais e senadores representantes do Estado de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, a possibilidade de destinação de recursos da União a serem investidos na construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, para atender os moradores dos Assentamentos Rurais Vicente de Paula, São Cristóvão e Cabeceira do Rio Iguatemi, localizados no município de Paranhos.

Em sua proposição, Teixeira afirma que o apoio na destinação de recursos a serem investidos na construção de Unidade Básica de Saúde para atender a população residente na região dos Assentamentos Rurais Vicente de Paula, São Cristóvão e Cabeceira do Rio Iguatemi, trata-se de reivindicação formulada pelo Prefeito Municipal de Paranhos, Donizete Aparecido Viaro, mediante o Ofício GP n° 74/2022, e se justifica pelas longas distâncias percorridas pelos moradores da região em busca de atendimento médico, já que nenhuma das comunidades possui posto de atendimento médico.

“Em virtude do município não dispor dos recursos suficientes para a realização das obras, considerando ainda que facilitar o acesso à saúde é questão de justiça social para permitir que todos possam usufruir dos benefícios deste serviço público, garantindo a assistência necessária com maior qualidade e conforto aos pacientes que procuram por atendimento, pedimos o apoio da bancada federal de nosso Estado na viabilização dos recursos que possibilitarão a realização da almejada obra”, finaliza o parlamentar .